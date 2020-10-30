 
مباشر

الخارجية اليمنية تدين هجوم نيس الإرهابي بفرنسا

أخبار العالم العربي

الخارجية اليمنية تدين هجوم نيس الإرهابي بفرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1zf

دانت وزارة الخارجية اليمنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت الخارجية في بيان إن "هذه الأعمال الإجرامية لا تمت إلى أي دين بصلة، وتعد سلوكاً منبوذا ومجرما في كافة القوانين والشرائع السماوية، وتتنافى تماما مع قيم الدين الإسلامي الحنيف".

وأكدت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا