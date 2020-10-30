الخارجية اليمنية تدين هجوم نيس الإرهابي بفرنسا

دانت وزارة الخارجية اليمنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت الخارجية في بيان إن "هذه الأعمال الإجرامية لا تمت إلى أي دين بصلة، وتعد سلوكاً منبوذا ومجرما في كافة القوانين والشرائع السماوية، وتتنافى تماما مع قيم الدين الإسلامي الحنيف".

وأكدت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والرافض للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

المصدر: RT