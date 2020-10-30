السراج يتراجع عن استقالته من رئاسة حكومة "الوفاق"

أعلن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم الجمعة، تراجعه عن استقالته التي كانت مقررة في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقرر السراج التخلي عن استقالته استجابة لدعوات محلية ودولية وتجنبا لحدوث فراغ سياسي، على حد قوله.

السيد رئيس المجلس الرئاسي يتوجه بالشكر إلى مجلس النواب بطرابلس والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا وقادة الدول الصديقة، على ماابدوه من حرص وثقة في شخصه بدعوته للإستمرار في مهامه حتى إنتهاء جولات الحوار.

وإذ يعلن السيد الرئيس إستجابته لهذه الدعوات مقدرا بواعثها2/1 — غالب الزقلعي Ghaleb Alzgalay (@alzgalay) October 30, 2020

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، دعا السراج، إلى مواصلة أداء مهامه حتى اختيار خلفه تجنبا لأي فراغ سياسي.

فيما حث وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، السراج اليوم على تأجيل قراره حول ترك السلطة نهاية أكتوبر الجاري إلى أجل آخر لضمان استمرار المحادثات التي بدأت بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن السراج، في سبتمبر، عزمه ترك منصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتسليم السلطة لطرف آخر أواخر أكتوبر.

ناصر حاتم

المصدر: RT