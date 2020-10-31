العراق يتسلم 15 طنا من المواد الطبية من مصر - صور

أعلنت الحكومة العراقية وسلطات مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، عن وصول طائرة من مصر محملة بشحنة تقدر بـ15 طنا من المواد الطبية، مقدمة من مصر للعراق.

وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعميق الروابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين، وتفعيلا لمبدأ التعاون الثنائي في مواجهة جائحة كورونا.

من جهته، أشاد رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية، أسامة مهدي غانم، بالمبادرة، وقال: "مصر سباقة دائما في تقديم الدعم والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة، ومنها العراق".

وأضاف: "في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي نواجهها جميعا، فإن هذا يعبر عن عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وثمن غانم دور مصر في دعم جهود الكوادر الطبية العراقية، التي تحارب للقضاء على الوباء، وقال: "هذه المساعدات تعكس قوة وترابط العلاقة بين البلدين".

ناصر حاتم - القاهرة