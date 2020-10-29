قطر والكويت تدينان الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية

دانت قطر والكويت الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن "دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي شهدتها مدينة نيس الفرنسية اليوم، وتسببت بمقتل وجرح عدد من الأشخاص الأبرياء".

وأكدت الوزارة على موقف الكويت "الثابت والمناهض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الذي ترفضه كافة الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتجرمه القوانين والأعراف الدولية".

وشددت الوزارة على "ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لنبذ أي ممارسات من شأنها أن تولد الكراهية بين الشعوب وتغذي الغلو والتطرف والارهاب".

من جانبها، جددت وزارة الخارجية القطرية، التأكيد على موقف قطر "الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأكدت الوزارة "رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين"، كما أعربت عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، وتمنياتها لجرحى الحادث بالشفاء العاجل.

المصدر: RT