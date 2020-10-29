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القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

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القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة
القنصلية الفرنسية في جدة
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أعلنت شرطة منطقة مكة عن القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

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وصرح المتحدث باسم شرطة مكة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية.

وأوضح الغامدي بأنه نتج عن الاعتداء تعرض الحارس لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ويأتي ذلك عقب هجوم إرهابي في مدينة نيس الفرنسية، خلف 3 قتلى، حيث اعتدى شخص مسلح بسكين على رجل ونحر امرأة بالقرب من كنيسة نوتردام، وفارق الشخص الثالث الحياة متأثرا بإصابته بعد هربه إلى حانة قرب موقع الحادث.

كما أكدت شرطة مدينة أفينيون جنوب شرقي فرنسا أن عناصرها قتلوا بالرصاص رجلا مسلحا بسكين، بعد ساعات معدودة من عملية طعن نيس.

المصدر: وكالات

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