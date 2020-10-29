سفير تركيا لدى قطر: سنوقع اتفاقات جديدة قبل نهاية 2020

أكد سفير تركيا لدى قطر مصطفى كوكصو، أن اجتماعات اللجنة العليا الاستراتيجية المشتركة، أثمرت عن إبرام أكثر من 50 اتفاقية٬ وأن اللجنة ستجتمع قبل نهاية العام لتوقيع اتفاقات جديدة.

وقال: "قطر وتركيا شريكان استراتيجيان يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية منذ سنوات".

وأضاف: "السياسات الخارجية للبلدين تتشاركان المبادئ الأساسية ذاتها، من حيث تفعيل جهود الوساطة والدبلوماسية والحوار كأساس لحل النزاعات".

وشدد كوكصو، الذي بدأ مهام عمله مؤخرا سفيرا لأنقرة لدى الدوحة، على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي من 340 مليون دولار عام 2010 إلى أكثر من ملياري دولار عام 2019.

المصدر: "وكالات"