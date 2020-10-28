الإمارات تعتزم افتتاح أول قنصلية عربية في الصحراء الغربية

أكد بيان للقصر الملكي في الرباط بالمغرب، أن الإمارات العربية المتحدة، ستكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها.

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وأشار البيان إلى أن القنصلية ستكون في مدينة العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، وأن القرار جاء بعد اتصال هاتفي بين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقد يساعد قرار الإمارات هذا في حشد الدعم مع الدول العربية الحليفة، لتحقيق اعتراف دولي بملكية المغرب للصحراء الغربية، حيث سعت الأخيرة بشكل كبير، للحصول عليها دبلوماسيا.

وفتحت حوالي 15 دولة إفريقية، قنصليات في الصحراء الغربية، وافتتحت كل من زامبيا وإيسواتيني أبوابها، يوم أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الصحراء الغربية تخضع للسلطات المغربية منذ انتهاء الحكم الاستعماري الإسباني هناك، في العام 1974، فيما تضغط جبهة البوليساريو، من أجل نيل هذا الإقليم، الغني بالثروة السمكية والفوسفات، الاستقلال،.

كما فشلت جهود الأمم المتحدة، للتوسط في التسوية بين المغرب وجبهة البوليساريو بشكل متكرر، لكنها نجحت في وقف إطلاق النار في العام 1991.

المصدر: "رويترز"