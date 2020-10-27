واشنطن تعلق على دخول تبون المستشفى

علقت السفارة الأمريكية في الجزائر على الخبر الذي نشرته الرئاسة الجزائرية عن دخول الرئيس عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء إلى المستشفى.

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ونشرت السفارة منشورا عبر صفحتها على "فيسبوك" تمنت فيه الشفاء العاجل للرئيس تبون.

أعلنت مصادر إعلامية خبر نقل الرئيس تبون إلى مستشفى عين النعجة لتلقي العلاج. نتمنى الشفاء العاجل للرئيس تبون. According... Posted by U.S. Embassy Algiers on Tuesday, 27 October 2020

وكانت الرئاسة الجزائرية قالت إن تبون دخل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.

وشددت على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

ولم توضح الرئاسة سبب دخول تبون المستشفى.

المصدر:RT