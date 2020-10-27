الموت يفجع عائلة الناشط المغربي المعتقل ناصر الزفزافي

توفيت بمدينة الحسيمة بالمغرب يوم الاثنين جدة الناشط المغربي المعتقل "قائد الاحتجاجات في الرّيف" ناصر الزفزافي، بعد سنوات من المعاناة مع المرض.

وقال أحمد الزفزافي والد ناصر: "اليوم افتقدت والدتي وجدة ناصر الزفزافي التي لبت نداء ربها. وبهذا المصاب الجلل نسأل المولى عز وجل أن يلهم كل العائلة الصبر والثبات".

وأضاف: "ندعو المولى عز وجل أن يلهم الفقيدة المغفرة والرضوان، وأن يسكنها فسيح جناته، وما ذلك على الله بعزيز. إنا لله وإنا إليه راجعون".

واعتقلت السلطات الأمنية في المغرب ناصر الزفزافي في مايو 2017، ونقلته إلى سجن الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية، ووجهت له تهمة "تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية".

وحكم عليه بالسجن 20 عاما، وعلى مجموعة من أنصاره بمدد تتراوح بين عام و12 عاما.

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر عام 2016 بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة قمامة، فيما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

المصدر: "هسبريس"