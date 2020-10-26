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سوريا .. اغتيال مسؤول في درعا

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سوريا .. اغتيال مسؤول في درعا
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قتل رئيس مجلس مدينة الصنمين عبد السلام الهيمد في درعا جنوب سوريا باستهداف نفذه مجهولون

وذكرت وكالة سانا أن الهيمد "استشهد بنيران مجموعة إرهابية في المدينة" دون تفاصيل إضافية.

بينما ذكرت صفحة "كتائب البعث" في درعا أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة أمين فرقة الصنمين الثالثة لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد الذياب، وقالت إنه يتلقى العلاج في مشفى الصنمين العسكري وأن حالته حرجة.

#درعا: استشهاد رئيس مجلس مدينة الصنمين الأستاذ عبد السلام تركي الهيمد، وإصابة أمين فرقة الصنمين الثالثة لحزب البعث...

تم النشر بواسطة ‏كتائب البعث بدرعا‏ في الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠

يذكر أن درعا شهدت في 14 من الشهر الجاري اغتيال عدد من "القياديين" في "الجيش الحر" في بلدة موثبين شمال مدينه الصنمين.

المصدر: RT

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