سوريا.. قتيلان بانفجار دراجة نارية في عفرين

ذكرت مصادر إعلامية محلية سورية، أن شخصين قتلا وجرح آخرون بانفجار دراجة نارية في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في طريق الجسر الجديد بالمدينة دون أن ترد معلومات إضافية عن الجهة التي تقف وراء التفجير.

ونشرت صفحات صورة القتيلين، بينما ذكرت وسائل أخرى أن الدراجة النارية استهدفت حاجزا للشرطة التابعة للفصائل الموالية لتركيا على طريق جنديرس في مركز عفرين.

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وكانت المدينة شهدت انفجار سيارة في الخامس من الشهر الجاري لحظة مرورها فوق لغم في نهاية شارع المازوت في المدينة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.

المصدر: RT + وسائل إعلام محلية