الخرطوم: لن نقبل التفاوض على سد النهضة بالأساليب القديمة

بعث وزير الري السوداني ياسر عباس برسالة إلى وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا جي باندورا، أكد فيها تمسك بلاده بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي.

وأكد في الرسالة على أن "السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية".

وثمن المحادثات الهاتفية الإيجابية التي جرت بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التي بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية.

من جهته، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا في وقت سابق اليوم، استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا غدا الثلاثاء، بعد مشاورات مكثفة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسي وزراء السودان عبد الله حمدوك، وإثيوبيا آبي أحمد.

وقال رامافوزا، إن "استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بعد 7 أسابيع من التوقف هو إعادة تأكيد للثقة التي لدى الأطراف في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي".

ورحب بـ"التزام الأطراف بمواصلة المفاوضات مسترشدة بروح التعاون وحسن النية والتسوية بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين".

المصدر: "وكالات"