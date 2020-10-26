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لافروف: نأمل بتطبيق إجراءات عملية لوقف النار في ليبيا

أخبار العالم العربي

لافروف: نأمل بتطبيق إجراءات عملية لوقف النار في ليبيا
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تأمل بأن يتم دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، على الفور بخطوات عملية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم: "تم خلال اللقاء، الإشارة إلى الأنباء الجيدة حول ليبيا الواردة من جنيف، حيث جرت مفاوضات بين وفدي طرابلس وبنغازي تحت رعاية الأمم المتحدة. نحن نأمل بأن يتم تعزيز التسوية التي تم الإعلان عنها، بخطوات عملية محددة ويتم تشكيل الآلية اللازمة ذلك، ونأمل بعدم تأجيل التسوية السياسية، إلى أجل غير مسمى".

في 23 أكتوبر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن أطراف النزاع الليبي وقعت اتفاقا في جنيف بشأن "وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا".

المصدر: تاس

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