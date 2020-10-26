مطران القدس: نشجب التطاول على المسلمين انطلاقا من انتمائنا المسيحي لأعرق كنيسة بالعالم

دان رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطالله حنا "التطاول على المسلمين" و"خطاب الكراهية"، وذلك في تعليقه على السجال حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد بفرنسا.

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وقال المطران عطا الله حنا في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه "إنطلاقا من قيمنا المسيحية وانتمائنا المسيحي لأعرق كنيسة في هذا العالم، فإننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لأي تطاول ينال من الرموز الدينية في كافة الأديان"، وأضاف أن "التطاول على إخوتنا المسلمين إنما هو أمر نرفضه وندينه جملة وتفصيلا".

وأعرب المطران حنا "عن رفضه لخطاب التحريض والكراهية أيا كان مصدره وأيا كانت الجهة التي تروج له"، مشددا على أن "المسيحيين والمسلمين في هذا المشرق وفي فلسطين بنوع خاص، يجب أن يواجهوا أي خطاب تحريضي مقيت بتكريس ثقافة المودة والأخوة الإنسانية والعمل سويا لإفشال المخططات والمؤامرات الهادفة إلى إثارة الفرقة في صفوفنا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في تصريحات سابقة، تمسك بلاده بنشر "الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد" في إطار حرصها على علمانية الدولة، ما أثار غضب المسلمين في العالم خصوصا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أطلق دعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية وقال إن نظيره الفرنسي يحتاج إلى "فحص للصحة العقلية".

كما هاجم أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على خلفية اقتحام الشرطة الألمانية لأحد المساجد، داعيا العالم لنصرة المسلمين "المظلومين" في أوروبا.

المصدر: RT