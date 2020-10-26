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في الذكرى 66 لمحاولة اغتيال عبد الناصر.. تفاصيل جديدة على لسان أحد المشاركين فيها

أخبار العالم العربي

في الذكرى 66 لمحاولة اغتيال عبد الناصر.. تفاصيل جديدة على لسان أحد المشاركين فيها
Reuters
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كشف أحد المتهمين في محاولة اغتيال الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية عام 1954، تفاصيل عن تلك المحاولة الشهيرة.

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وفي مقابلة مع قناة تلفزيون "إكسترا نيوز"، روى خليفة عطوة، المتهم بالتورط في تلك المحاولة الفاشلة، تفاصيل اشتراكه فيها، والكيفية التم تم بها التخطيط للمؤامرة، والأدوار التي قام بها المتورطون في المحاولة، وكيف وقعوا في قبضة أجهزة الأمن المصرية في ذلك الوقت. 

يشار إلى أن محاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية في مدينة الإسكندرية، جرت في مثل هذا اليوم قبل 66 عاما، حيث أطلق عليه النار من مسدس أثناء إلقائه خطابا في جموع حاشدة، وكان الزعيم الكبير وقتها رئيسا لمجلس الوزراء.

واتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء المحاولة، وجرت محاكمة المتهمين وإدانتهم، كما نفذ حكم الإعدام في عدد منهم.

المصدر: إكسترا نيوز

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