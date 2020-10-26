الأسد يصدر مراسيم بتعيين وإنهاء خدمة عدد من المحافظين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم 5 مراسيم قضت بتعيين ونقل وإنهاء خدمة عدد من المحافظين.

وذكرت وسائل الإعلام السورية أن الرئيس الأسد أصدر مراسيم بتعيين كل من السيد عبد الرزاق خليفة محافظا لمحافظة لرقة، وإنهاء تعيين السيد الدكتور محمد عبد الله الحزوري محافظا لمحافظة حماة، ونقل السيد محمد طارق كريشاتي محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظا لمحافظة حماة وبتعيين السيد عبد الحليم خليل محافظا لمحافظة القنيطرة، وإنهاء تعيين السيد عبد المجيد الكواكبي محافظا لمحافظة دير الزور، وتعيين السيد فاضل نجار محافظا لمحافظة ديرالزور، وبتعيين السيد محمد نتوف محافظا لمحافظة إدلب.

المصدر: RT