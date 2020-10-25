وزير إسرائيلي بارز: قطر والسعودية قد تحصلان على "إف-35" عاجلا أم آجلا

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأحد، أن السعودية وقطر ستحصلان عاجلا أم آجلا على مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة إن رغبتا في ذلك.

وأعرب شتاينتز، وهو عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" ويعد من أقرب حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حوار مع شبكة Ynet، عن قناعته بأن واشنطن ستوافق في نهاية المطاف على تصدير "إف-35" إلى الدوحة والرياض "إن كانتا مستعدتين للدفع".

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وذكّر الوزير المنتمي إلى حزب نتنياهو "الليكود" بأن الولايات المتحدة سبق أن باعت إلى الدولتين الخليجيتين مقاتلات "إف-15" و"إف-16" التي كانت حينذاك تعد من أحدث الطائرات الحربية من نوعها.

وتابع: "يجب أن يقلقنا ذلك. أبدت إسرائيل دائما قلقها وتلقت في بعض الأحيان تعويضات محدودة. في نهاية المطاف، هذه هي المصالح الأمريكية التي يسعون إلى رعايتها".

ويأتي ذلك على خلفية سعي الإمارات إلى اقتناء مقاتلات "إف-35" من الولايات المتحدة وخلافات عميقة داخل إسرائيل بهذا الشأن.

وأعرب عدد من كبار المسؤولين في الدولة العبرية بينهم وزير الدفاع بيني غانتس، عن مخاوفهم من أن هذه الصفقة قد تقوض تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، فيما نفى رئيس الوزراء نتنياهو موافقته عليها سرا بين الشروط التي طرحتها أبوظبي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

المصدر: Ynet