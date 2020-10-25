الإمارات تفتتح غرفة عمليات للمحاكاة والتدريب

أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن افتتاح غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، التابعة لإدارة أمن المواصلات.

إقرأ المزيد

وتهدف هذه الغرفة إلى دعم وتعزيز العمل الأمني، عبر توفير بيئة تدريبية تحاكي أرض الواقع، كما أنها مزودة بأحدث الأنظمة والمعدات، التي تساعد الكادر البشري على فهم ومعرفة جميع جوانب العمل، من خلال تدريب شامل ومتكامل يعزز الجاهزية المؤسسية، للتعامل مع الظروف العادية والطارئة.

وأثنى بن محمد،على جهود رجال الأمن، واصفا إياهم بـ"المخلصين الساهرين على خدمة المجتمع"، مؤكدا على أهمية الغرفة في ترسيخ الأمن والأمان.

افتتحنا اليوم غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لإدارة أمن المواصلات.. دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبجهود أبناء الوطن المخلصين الساهرين على خدمة المجتمع تترسخ مكانة دولتنا بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً. pic.twitter.com/agJ2haW8G2 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 25, 2020

المصدر: "تويتر"