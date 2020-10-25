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الإمارات تفتتح غرفة عمليات للمحاكاة والتدريب

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الإمارات تفتتح غرفة عمليات للمحاكاة والتدريب
Reuters TAREK FAHMY
مدينة دبي
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أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن افتتاح غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، التابعة لإدارة أمن المواصلات.

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وتهدف هذه الغرفة إلى دعم وتعزيز العمل الأمني، عبر توفير بيئة تدريبية تحاكي أرض الواقع، كما أنها مزودة بأحدث الأنظمة والمعدات، التي تساعد الكادر البشري على فهم ومعرفة جميع جوانب العمل، من خلال تدريب شامل ومتكامل يعزز الجاهزية المؤسسية، للتعامل مع الظروف العادية والطارئة.

وأثنى بن محمد،على جهود رجال الأمن، واصفا إياهم بـ"المخلصين الساهرين على خدمة المجتمع"، مؤكدا على أهمية الغرفة في ترسيخ الأمن والأمان.

الإمارات تفتتح غرفة عمليات للمحاكاة والتدريب
twitter/HamdanMohammed

المصدر: "تويتر"

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