السلطات العراقية تدعو إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير

دعا اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير.

وقال رسول في بيان صحفي: "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوزعلى الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".

وأضاف: "ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ب‍بغداد كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

المصدر: RT