التحالف العربي يعترض طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية، أنها اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه أراضي المملكة.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "محاولات الحوثيين الفاشلة والمتكررة في استهداف المدنيين تعكس خسائرهم على الأرض خصوصا في الجوف ومأرب".
#تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن: محاولات استهداف المدنيين الفاشلة والمتكررة تعكس خسائر #المليشيا_الحوثية على الأرض خصوصاً في #الجوف و #مأرب.#عكاظ#ان_تكون_اولا#تطبيق_عكاظhttps://t.co/VD55AtKbWMpic.twitter.com/TdlOHIQ6qW— عكاظ عاجل (@okaz_brk) October 24, 2020
وأشار المالكي إلى أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية".
وسبق أن أعلن التحالف عن إحباط هجومين مماثلين صباح ومساء يوم أمس الجمعة، وذلك بعد نحو أسبوع من تنفيذ طرفي النزاع في اليمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية الأزمة.
المصدر: "وكالات سعودية"