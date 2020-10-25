الأردن يقرر فتح المعابر مع الضفة الغربية

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد، أنه سيتم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للمملكة وبينها جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين.

وقال العايد: "عملية فتح المعابر ابتداء من يوم الخميس المقبل، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات تتطلب التسجيل المسبق على منصة visit Jordan الإلكترونية".

وأضاف، أن "الحكومة أقرت الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، التي يرأسها وزير الداخلية، والتي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية".

وأكد، أن "القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار الوباء".

وأوضح أن "المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين في هذه المرحلة تقتصر على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر".

وأشار العايد، إلى أنه "سيتم تنظيم مؤتمر صحفي يوم غد الأحد لمدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لشرح إجراءات العمل على كل معبر حدودي".

المصدر: "وكالات"