الأردن يعلن فتح 3 معابر حدودية برية

أعلنت الحكومة الأردنية فتح 3 معابر حدودية برية أمام حركة المسافرين اعتبارا من الخميس القادم، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات مسبقة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، إن الحكومة أقرت الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، التي يرأسها وزير الداخلية، والتي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية.

وأكد أن "القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار الوباء".

وأوضح أن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين في هذه المرحلة تقتصر على مركز "حدود المدورة"، و"جسر الملك حسين"، و"جسر الشيخ حسين" (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي يوم الأحد، لمدير عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لشرح إجراءات العمل على كل معبر حدودي.

المصدر: قناة "المملكة"