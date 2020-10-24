المسماري: ملتزمون بوقف إطلاق النار ولا بد من ضامن نزيه لتنفيذه (فيديو)

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المساري يوم السبت، التزام القيادة العامة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الجمعة، توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف، اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق يحتاج إلى "ضامن نزيه وحقيقي"، إضافة إلى "قوى رادعة" للعمل على التقيد به وتنفيذه، خاصة أن بعض بنوده تستهدف مجرمين مطلوبين في جرائم جنائية وإرهابية، علاوة على تنظيمات إرهابية.

وأكد التزام القوات المسلحة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب الطرف الآخر (حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج).

وقال إن القيادة العامة ملتزمة بوقف إطلاق النار منذ الثامن من يونيو الماضي تزامنا مع إعلان المبادرة المصرية "إعلان القاهرة" برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأضاف: "سنذهب مع المجتمع الدولي لنثبت أننا نقاتل من أجل السلام ونقل ليبيا من الفوضى إلى الاستقرار، ومن أرض الإرهاب إلى أرض الخير والنماء"، متمنيا أن تنال المسارات السياسية والاقتصادية لحل الأزمة الليبية النجاح الذي حازه المسار العسكري، وكانت ثماره توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

وطالب المجتمع الدولي بالتصدي للتصريحات والتصرفات التي قال إنها "تغرد خارج السرب"، ومن ضمنها تعليق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتفاق.

وأفاد أردوغان في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية، بأن الاتفاق لم يبرم على مستوى عال كالاتفاقات السابقة.

المصدر: RT