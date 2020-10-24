سوريا.. 6 مليارات ليرة تبرعات شعبية لمتضرري الحرائق

أعلنت الأمانة السورية للتنمية، أنها جمعت 6 مليارات ليرة ضمن الحملة التي أطلقتها لجمع تبرعات مالية لدعم المتضررين من الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقالت الأمانة إن الحملة حققت "مستوى كبيرا من الاستجابة الشعبية والاقتصادية عبر مبالغ مالية جيدة وصلت إلى الحساب المصرفي للحملة وبلغت 6 مليارات ليرة سورية" (نحو 4.7 مليون دولار بالسعر الرسمي).

وأوضحت أن كامل ذلك المبلغ المتحقق من الحملة التي أطلقتها منذ 11 أكتوبر الماضي، سيخصص لمساعدة الأسر والأفراد المتضررة محاصيلهم، وأن مئات الأشخاص ساهموا في الحملة "من أفراد ورجال أعمال، وجامعات خاصة، وشركات تجارية وصناعية ومالية، وفعاليات مختلفة من نقابات وغرف تجارة وصناعة وجمعيات أهلية أيضا".

وأضافت أن تلك المبالغ "ستكون مضافة للدعم الذي أقرته الحكومة لتعويض المتضررين".

وكانت الحكومة أقرت دعما ماليا مباشرا للفلاحين عن كامل قيمة الموسم المتضرر نتيجة الحرائق إضافة إلى مساعدات عينية وتسهيلات بالنسبة للحصول على القروض أو إعفائهم من الفوائد المترتبة عليها.

المصدر: RT