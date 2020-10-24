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الأردن.. حريق كبير في أحراج عجلون

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الأردن.. حريق كبير في أحراج عجلون
Reuters JIM URQUHART
حريق أشجار
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شهدت المنطقة الحرجية في عجلون بالأردن، اليوم السبت، حريقا تسبب بأضرار كبيرة في الأشجار الحرجية والأشجار المملوكة للمواطنين في المنطقة.

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وعملت كوادر دفاع مدني عجلون، على إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى أماكن أخرى، ومحاولة السيطرة عليه، خاصة بوجود رياح ناشطة سرعت بانتشاره.

وأكدت مصادر الدفاع المدني ومديرية الزراعة، على أنه لم تعرف لغاية الأن أسباب الحريق، ولا تزال الجهود مبذولة للسيطرة عليه، ويتم إجراء أعمال التبريد للموقع، خشية تجدد النيران في المواقع التي يتم إخمادها.

المصدر: "وكالات"

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