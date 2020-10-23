ترامب يدعو مصر للتوصل إلى حل ودي بشأن سد النهضة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أبلغ مصر بضرورة التوصل لحل ودي بشأن الخلاف على سد النهضة الإثيوبي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أعرب لترامب في اتصال هاتفي عن رغبته في التوصل لحل ودي للخلاف بشأن السد مع إثيوبيا.

وجاء تصريح ترامب تزامنا مع إعلان إسرائيل والسودان، اليوم الجمعة، تطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

المصدر: وكالات