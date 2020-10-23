هادي والزبيدي يبحثان اتفاق الرياض

اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي في الرياض، لبحث مستجدات اتفاق الرياض.

ونقل مراسلنا في عدن عن مصادر مطلعة في الرياض، أن هادي التقى برئيس "الانتقالي" عيدروس الزبيدي في مقر إقامته بالرياض، مساء أمس الخميس.

وأضافت المصادر أن هادي والزبيدي ناقشا وضع اللمسات الأخيرة على تشكيله الحكومة المشتركة الجديدة في إطار مخرجات اتفاق الرياض.

وأوضحت المصادر أن اللقاء بين الرئيس هادي والزبيدي هو الثاني بينهما منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن اللقاء "كان إيجابيا جدا".

وكان "الانتقالي الجنوبي" وحكومة هادي، قد أبرما اتفاقا للسلام في نوفمبر الماضي، نص على تقاسم السلطة بينهما، لكن تنفيذ الاتفاق تعثر، ثم أعلنت الرياض أواخر يوليو، عن آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق وهو ما رحبت به كافة الأطراف المتنازعة.

المصدر: RT