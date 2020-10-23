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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام في حالة حرجة

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام في حالة حرجة
Reuters LA/
المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس، إن المعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 88 يوما احتجاجا على حبسه الإداري في إسرائيل "دخل في مرحلة حرجة".

وقال رئيس قسم الصحة في اللجنة الدولية إيف جيبينز: "من منظور طبي، السيد الأخرس يدخل مرحلة حرجة... بعد مرور أكثر من 85 يوما على الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة".

وحث بيان اللجنة الدولية على "إيجاد حل يجنّب فقدان حياة" الأخرس الذي يمكث في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الأخرس أواخر يوليو الماضي في منزله في سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وأصدر قرارا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

والاعتقال الإداري موروث عن الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم للمعتقل، إذ يعتمد الاعتقال على معلومات أو ملف سري.

المصدر: وكالات

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