مراسلنا: غارة للتحالف تستهدف اجتماعا لقياديي "تحرير الشام"

أفاد مراسلنا في سوريا، بأن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي شنت غارة على مقر كان يجتمع فيه قادة أمنيون بتنظيم "هيئة تحرير الشام" في ريف سلقين، غربي إدلب بسوريا.

وأشار المراسل نقلا عن مصادر محلية، أن الغارة وقعت على قرية جكارة بريف مدينة سلقين، مشيرا إلى أنباء عن مقتل عدد ممن كانوا في الاجتماع وإصابة آخرين.

#شام: عاجل|| غارة جوية يعتقد أنها من طيران تابع للتحالف الدولي تستهدف اجتماعاً لقيادات أمنية من هيئة تحرير الشام في قرية جكارة بريف مدينة سلقين، وأنباء عن مقتل عدد من الأمنيين وإصابة آخرين. Опубликовано ‎S.N.N | شبكة شام‎ Четверг, 22 октября 2020 г.

وأعلن المرصد السوري، في 15 أكتوبر الجاري، عن استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، سيارة على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين من جنسية عربية وطفل كان برفقتهما، واحترقت الجثث بشكل شبه كامل.

ونشر المرصد في 14 ديسمبر المنصرم، خبرا عن مقتل قيادي تونسي في تنظيم "حراس الدين" إثر استهداف طائرة مذخرة يرجح أنها تابعة للتحالف سيارته في حي القصور بمدينة إدلب.

المصدر: RT + "المرصد السوري"