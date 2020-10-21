موسكو وطهران تبحثان التطورات في سوريا

بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر حاجي، مع مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، ألكسندر لافرنتييف، التطورات في سوريا والوضع الميداني في إدلب.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما في طهران، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات في سوريا، بما في ذلك العملية السياسية واللجنة الدستورية والأوضاع الميدانية في إدلب، إلى جانب مبادرات الجانبين للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا.

وأكد لافرنتييف على الإنجازات الإيجابية للتعاون الإيراني الروسي في سوريا على الصعيد الثنائي وفي إطار عملية أستانا، مشددا على ضرورة مواصلة وتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والميدانية.

من جانبه، أشار حاجي إلى جهود إيران وروسيا لدفع عمل اللجنة الدستورية قدما والدور الرئيسي لعملية أستانا في تشكيل هذه اللجنة، واصفا المبادرة بأنها أهم عملية في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، موضحا أن دعم عمل اللجنة الدستورية دون تدخل خارجي وبناء الثقة بين أعضاء اللجنة هو الموقف المبدئي لإيران.

كما أشار حاجي إلى التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا في سوريا على الصعيدين الميداني والسياسي، ورحب بتعزيزه وتطويره لا سيما في الشؤون الإنسانية وعودة السلام والهدوء الى سوريا.

المصدر: "فارس"