بومبيو حول زيارة سرية لمسؤول أمريكي إلى سوريا: لن نغير سياستنا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعليقا على التقرير حول زيارة سرية لمسؤول بالبيت الأبيض إلى دمشق، أن بلاده لا تنوي تغيير سياستها تجاه سوريا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لن تغير سياستها تجاه السلطات السورية لتأمين إفراجها عن الصحفي، أوستين تايس، والأمريكيين الآخرين المحتجزين لديها.

وأوضح بومبيو: "كلنا للسوريين يتمثل في الإفراج عن السيد تايس والكشف لنا عما يعلمونه. لكنهم اختاروا عدم فعل ذلك".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "سنواصل العمل لضمان عودة أوستين تايس بل كل أمريكي محتجز. لكننا لا ننوي تغيير السياسة الأمريكية من أجل فعل ذلك".

المصدر: وكالات