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سلطنة عمان تقرر إلغاء حظر التجول الليلي

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تقرر إلغاء حظر التجول الليلي
Reuters CHRISTOPHER PIKE
العاصمة العمانية مسقط.
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في السلطنة قررت إنهاء حظر التجول الليلي.

وعقدت اللجنة، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحثته خلاله التقارير المتعلقة بعدد المصابين بالمرض والوفيات الناتجة عنه والمعطيات الوبائية الأخرى في مختلف محافظات السلطنة.

وقررت اللجنة، حسب الوكالة، وقف العمل بمنع الحركة ليلا اعتبارا من الساعة 05:00 من صباح يوم السبت 24 أكتوبر.

وأكدت اللجنة العليا كذلك قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلاب يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل.

وسبق أن أعلنت اللجنة، يوم 9 أكتوبر، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من 20:00 مساء حتى 05:00 صباحا من 11 إلى 24 أكتوبر.

وتعتبر سلطنة عمان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، الدولة الـ41 في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ111484 حالة، والـ54 من حيث عدد المتوفين جراء الجائحة بـ1137 حافة.

المصدر: "وكالة الأنباء العمانية" + وكالات

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