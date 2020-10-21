الجيش اليمني: الحوثيون يعدمون 3 جنود في الضالع

قالت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن الحوثيين "أقدموا على إعدام 3 جنود من قوات الجيش الوطني، عقب اختطافهم في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع".

وذكرت مصادر محلية، الثلاثاء، أن "الحوثيين اختطفوا وأعدموا الجنود في الجيش، وهم صالح عبد الرحيم، ومحسن حشرة، وعبدالسلام توفيق، رميا بالرصاص، وذلك بعد اختطافهم من قرية محقن جنوب مديرية دمت".

مليشيا الحوثي تختطف وتعدم ثلاثة جنود وتخفي آخرين في دمت شمالي الضالع https://t.co/II00jq1pO7 — سبتمبر نت (@2626sept) October 20, 2020

وأضافت المصادر، بأن "قيادات الحوثية، في المديرية، أعدمت الجنود الثلاثة، بطريقة إجرامية، تعكس وحشيتها وسلوكها الإرهابي الجبان".

وأكدت، أن "المليشيا ما زالت تختطف وتخفي جنديين آخرين، هما أسامة الشمسي، وعبده الحيدري"، مشيرة إلى عدم توافر أي معلومات عنهما.

وناشد أهالي الجنود المنظمات الإنسانية العاملة في حقوق الإنسان إلى "التفاعل والتحرك، من أجل كشف كل الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين بحق المدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

المصدر: "موقع الجيش اليمني"