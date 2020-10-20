سانا: اعتداء إسرائيلي بصاروخ يستهدف مدرسة في ريف القنيطرة

أعلنت وكالة سانا أن اعتداء إسرائيليا بصاروخ استهدف مدرسة في قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي.

ولم تورد الوكالة أي معلومات إضافية عن الاعتداء أو عن الأضرار.

يذكر أن المحافظة تعرضت سابقا لضربات إسرائيلية كان آخرها استهداف نقاط عسكرية في المحافظة حين أقدمت حوامات إسرائيلية على إطلاق رشقات من الصواريخ على نقاط في الحد الأمامي باتجاه القنيطرة في الرابع من أغسطس الماضي، واقتصرت الخسائر على الماديات، حسبما أعلن مصدر عسكري سوري حينها.

وقبل ذلك بنحو شهر استهدفت حوامات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات ثلاث نقاط على على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة، وهو ما أدى إلى إصابة اثنين من الجنود بجروح، واندلاع بعض الحرائق في الأحراج.

المصدر: سانا + وكالات