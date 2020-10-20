الديوان الملكي ينعي أميرا سعوديا

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيُصلى عليه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

https://t.co/kyO0scYB2b#واسpic.twitter.com/7bNsYgrX4V — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 20, 2020

المصدر: واس