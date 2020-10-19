"الأونروا" تنفي إنهاء عملها بعد 8 أشهر

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، يوم الاثنين، ما يتردد عن إنهاء عملها في مدة لا تتجاوز الـ 8 أشهر.

وقالت وكالة "الأونروا" في لبنان في بيان: "تقوم بعض مواقع التواصل الاجتماعي بنشر وتداول خبر مفاده عقد اجتماع سري ناقش قضية أمد التمديد لوكالة الغوث الأونروا وأن هناك رغبة أممية بإقالة الوكالة وإيجاد بديل يضمن للاجئين الفلسطينيين الحل العادل لقضيتهم ووضع برنامج تسلسلي للبدء في تطبيق عملي لإنهاء وكالة الأونروا في مدة لا تتجاوز 8 اشهر".

وأكدت "الأونروا" أن "هذه المعلومات عارية من الصحة تماما وتنفيها جملة وتفصيلا".

أشارت إلى أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمسة وفق الولاية التي منحت إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية