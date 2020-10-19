مجلس الوزراء الكويتي يوافق على إجراء انتخابات تشريعية في 5 ديسمبر

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان في 5 ديسمبر المقبل.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر كانون الأول المقبل. ولابد أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.

يذكر أن المادة الـ83 من الدستور الكويتي، تنص على أن "مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة الـ107، والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم تجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون".

المصدر: "رويترز"+ وكالات