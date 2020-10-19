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مصر تستعد لتجربة لقاح محلي ضد كورونا على الإنسان

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لتجربة لقاح محلي ضد كورونا على الإنسان
صورة تعبيرية أرشيفية
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إنه يجري العمل في البلاد على تطوير أكثر من لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن "أحد تلك اللقاحات الآن في طور أخذ الموافقات من هيئة الدواء ووزارة الصحة لتحضير العينات الأولية للاستخدام الإنساني، الخاصة بالمرحلة الأولى للتجارب الإكلينيكية".

وأوضح أن التجارب في مرحلتها الأولى ستتم على نحو 15 شخصا، مستطردا: "نحن في انتظار التصريح وسنبدأ في تصنيع العينة الأولية خلال أسبوع، ونبدأ خلال أقل من أسبوعين في المرحلة الأولى للتجارب".

المصدر: وكالات

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