اعتقال 100 مطلوب ومشتبه به في الأردن بعد "جريمة الزرقاء"

أعلن مصدر أمني أردني يوم الأحد، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نحو 100 شخص من مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض إتاوات خلال حملة أمنية السبت.

وقال ناطق إعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، إن "الحملات الأمنية المشتركة لمديرية الأمن العام، أسفرت يوم السبت، عن القبض على 97 مطلوبا ومشبوها بقضايا فرض الإتاوات وترويع المواطنين من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا".

وأوضح أن "الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين الخطيرين والمشبوهين مستمرة لحين ضبطهم جميعا وتخليص المجتمع من أفعالهم".

وأكد المصدر "وفاة أحد المطلوبين لدى محاولة رجال الأمن القبض عليه بمنطقة صويلح في عمان بعد "قيامه بإلقاء نفسه من شرفة المنزل".

وأفادت مديرية الأمن العام في بيان بأن "عددا من المطلوبين على قضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الإتاوات قاموا بتسليم أنفسهم للأمن العام بعد تحديد أماكن وجودهم".

ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي شخص يقوم بعمليات ترهيب وترويع المواطنين وبعمليات البلطجة وفرض الإتاوات وخصصت رقما لذلك.

وتأتي الحملة الأمنية بعد أيام من قيام مجموعة من أصحاب السوابق ببتر يدي فتى أردني يبلغ من العمر 16 عاما وفقئ عينيه الثلاثاء الماضي، للثأر من والده في محافظة الزرقاء بشمال شرق عمان، في جريمة أحدثت صدمة في المملكة.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية ذكرت أنها ألقت القبض على المتورط الرئيسي في الاعتداء على الفتى بالإضافة إلى خمسة أشخاص أثبتت التحقيقات مشاركتهم في الجريمة، وقالت المصادر إن في سجل المتهم الرئيسي 172 جرما.

المصدر: وكالات