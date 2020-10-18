العراق.. الحشد الشعبي يتهم "داعش" بارتكاب "مجزرة" الفرحاتية

اتهم اللواء 41 في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، تنظيم "داعش" بـ"مجزرة" الفرحاتية التي أعدم فيها ثمانية مدينيين مساء أمس السبت في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال مسؤول العمليات في اللواء 41 قاسم الكريطي في بيان صحفي، إن "إحدى نقاط الحشد الشعبي في قضاء بلد تعرضت قبل يومين لهجوم ومحاصرة من قبل تنظيم داعش مما أدى الى استشهاد أحد المقاتلين وجرح 3 آخرين، قبل أن تقع الجريمة المروعة في الفرحاتية".

وأضاف، أن "الإرهابيين وبعد تنفيذ هجومهم انسحبوا باتجاه الأهالي واقتادوا مجموعة مواطنين بينهم أفراد في الحشد العشائري متعاونين مع القوات الأمنية والحشد الشعبي".

وتابع الكريطي: "ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الإرهابيون التصفية الجسدية للمدنيين فقد شهدت ناحية يثرب عدة عمليات مشابهة تم تثبيت دعاوى قضائية ضد عناصر التنظيم".

وأشار إلى أن "تنظيم داعش تعمد ارتكاب هذه الجريمة لخلق ثغرة بين الحشد وتهديد السلم المجتمعي الذي تحقق بثمرة الدماء والتضحيات، لكن العمل مستمر لكشف الحقيقة بصورة كاملة من خلال لجنة التحقيق المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في العراق، أمس السبت، العثور على 8 جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية.

المصدر: RT