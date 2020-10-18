الرئاسة اللبنانية تنفي أي "دور مزعوم" للرئيس عون بإطلاق سراح "أمير الكبتاغون"

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، أي "دور مزعوم" للرئيس ميشال عون، في إطلاق سراح أمير سعودي موقوف في لبنان المعروف بـ"أمير الكبتاغون" ورفع منع السفر عنه.

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ولفت مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ في بيان إلى أنه "إزاء تناول بعض وسائل الإعلام ملف الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز ​آل سعود، الملقب بأمير ​الكبتاغون​، ودور مزعوم للرئيس عون​ في إطلاق سراحه ورفع المنع عن سفره، يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، دحضا لمثل هذه المزاعم التي هي بمثابة افتراء واعتداء معنوي على مقام الرئاسة، توضيح أنه في أكتوبر 2015، أوقف الأمير عبد المحسن بن وليد إثر محاولته مغادرة مطار ​بيروت​ الدولي على متن طائرة خاصة، محاولا تهريب 1900 كلغ كبتاغون في حقائبه، وفي مارس 2019، أصدرت ​محكمة الجنايات​ في جبل ​لبنان​ حكما بحقه، وبتاريخ 26 أبريل 2020، أخلي سبيله لانتهاء محكوميته مع منع السفر".

وأضاف البيان أنه "بتاريخ 2 مايو 2020 ورد إلى رئاسة الجمهورية من وزيرة العدل طلب عفو خاص عن الأمير مقدم منه ومسجل تحت الرقم 142 /ع/2019، وبتاريخ 21 يوليو 2020، أعيد طلب العفو الخاص الوارد من ​وزارة العدل​، مع قرار الرئيس عون برفضه وبـ"رد طلب العفو وفقا لرأي لجنة العفو".

وتابع أنه "في التاريخ ذاته، أي في 21 يوليو 2020، رفع النائب العام الاستئنافي في بيروت منع سفر عن الأمير المذكور، حيث غادر لبنان بتاريخ 24 يوليو 2020".

مكتب الاعلام يوضح مغالطات قضية "أمير الكابتاغون": الرئيس عون رد طلب العفو عن الأمير وفقا لرأي لجنة العفو وفي التاريخ ذاته رفع النائب العام الاستئنافي في بيروت منع سفر الأمير، ولا دور مزعوماً للرئيس في اطلاق السراح ورفع منع السفر pic.twitter.com/nKlmNzL3A5 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 18, 2020

وأكدت الرئاسة اللبنانية، أنه "أمام هذه الوقائع الدامغة، يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لفت نظر ​وسائل الإعلام​ كافة بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها قبل توجيه الاتهام إلى أي كان، تفاديا لإثارة المشاعر في غير موقعها، وتضليل الرأي العام والتسبب بالاعتداء المعنوي للمستهدف أيا كان".

المصدر: "النشرة"