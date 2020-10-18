التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة أطلق من صنعاء

أفاد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الحوثيين أطلقوا، صباح اليوم الأحد، صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء.

وقال العقيد المالكي إن الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية بمحافظة صعدة بمنطقة ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بعد أن قطع مسافة 159 كلم.

وأشار إلى "الاستمرار المتعمد من الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي".

المصدر: "واس"