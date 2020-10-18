نقل القيادي الفلسطيني صائب عريقات إلى مشفى إسرائيلي بعد تدهور صحته جراء إصابته بكورونا

نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم من بيته في أريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بعد أن ساء وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن عريقات قبل أسبوعين أنه يعاني من "أعراض صعبة" جراء إصابته بالفيروس بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن "نقص مناعتي نتيجة غرس الرئة".

سبق لكبير المفاوضين الفلسطينيين في مسار أوسلو مع إسرائيل أن تعرض لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وزخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.

المصدر: صحيفة "جيروزاليم بوست"