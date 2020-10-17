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إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان يتجاوز 61 ألف حالة

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إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان يتجاوز 61 ألف حالة
Reuters
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أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية السبت، تسجيل 1405 ​إصابات​ جديدة بفيروس كورونا خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61284.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 1378 إصابة بين المقيمين و27 حالة بين الوافدين.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 517.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات التي تلقت العلاج خلال الـ24 ساعة الماضية، هو 635، من بينها 206 في العناية المركزة.

إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان يتجاوز 61 ألف حالة

ولفتت إلى أنها أجرت 15289 فحصا مخبريا لكشف الإصابات بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 875 فحصا في المطار.

المصدر: النشرة 

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