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العراق.. مجهولون يعدمون ثمانية شبان رميا بالرصاص في صلاح الدين

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العراق.. مجهولون يعدمون ثمانية شبان رميا بالرصاص في صلاح الدين
Reuters
قوات الأمن عراقية
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أفاد مصدر أمني عراقي، يوم السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

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وقال المصدر إن "مجهولين أقدموا على إعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أربعة أشخاص مفقودين حتى الآن".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، العثور على ثمانية جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة.   

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل الجبوري، إن "مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل اثنا عشر مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية.  

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية

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