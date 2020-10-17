وفد من المحكمة الجنائية الدولية يصل الخرطوم اليوم

أفاد مجلس الوزراء السوداني، بأن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعي العام للمحكمة، السيدة فاتو بنسودا، يصل اليوم السبت إلى السودان، بغية عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين.

وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أنه ستتم مناقشة سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض.

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وأكد البيان أن المحكمة ستقدم توضيحا للسطات السودانية، حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظر فيها المحكمة.

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في حديث سابق لصحيفة "فايننشال تايمز" نشر الأحد، إن العقوبات الأمريكية على السودان "تشل" الإقتصاد، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

واعتبر أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي استضافه.

وجديرا بالذكر أن النيابة السودانية أفادت بأن لجنة التحقيق الخاصة بجرائم وانتهاكات حرب دارفور ستستجوب كلا من الرئيس السابق عمر البشير والقيادي السابق الحاج عطا المنان.

المصدر: "RT"