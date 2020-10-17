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زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية السعودي

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زيارة غير مسبوقة لوزير الخارجية السعودي
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أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارة رسمية إلى البرتغال الجمعة، وهي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى هذا البلد على الإطلاق.

وكتب الوزير بن فرحان عبر حسابه في موقع "تويتر: "أنهيت للتو زيارتي إلى لشبونة، أول زيارة رسمية لوزير خارجية سعودي".

وتابع وزير الخارجية السعودي قائلا: "تشرفت بلقاء وزير الخارجية أوغوستو سيلفا لقد ناقشنا حرص دولتينا على تطوير علاقاتهما على أصعدة عدة"، حسب قوله.

المصدر: وكالات

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