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الأردن: الضغط الدولي لوقف خطط إسرائيل الاستيطانية ضروري لحماية السلام

أخبار العالم العربي

الأردن: الضغط الدولي لوقف خطط إسرائيل الاستيطانية ضروري لحماية السلام
Reuters Muhammad Hamed
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أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن إدانة المملكة لموافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 4.9 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الصفدي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر" على أن القرار الإسرائيلي يمثل "خرقا للقانون الدولي وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل".

وتابع: "موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي".

المصدر: RT

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