الأردن: الضغط الدولي لوقف خطط إسرائيل الاستيطانية ضروري لحماية السلام

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن إدانة المملكة لموافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 4.9 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الصفدي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر" على أن القرار الإسرائيلي يمثل "خرقا للقانون الدولي وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل".

ندين قرار إسرائيل بناء ٤٩٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خرقا للقانون الدولي وإمعانا في الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل. موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 16, 2020

وتابع: "موقف دولي واضح في رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي".

المصدر: RT