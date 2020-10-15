مصر.. السيسي يوافق على إلغاء جميع العبارات المائية واستبدالها بجسور خرسانية

كشف وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، عن موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء جميع العبارات في القرى واستبدالها بالجسور الخرسانية.

إقرأ المزيد

وقال الوزير، في تصريحات صحفية عقب اجتماعه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الرئيس المصري وافق على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء جسور خرسانية على المجاري المائية بديلة للعبارات، مع إلغاء جميع العبارات.

وأضاف الوزير، أن الجسور ستنفذ أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020/ 2021، بحيث يتم إنشاء 15 جسرا بتكلفة تقدر بـ1.5 مليار جنيه، على أن يكون كل جسر عبارة عن مسربين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ستلغي فيها مصر جميع العبارات المائية، حيث كانت القرى تعتمد بشكل كبير على عبور نهر النيل من خلالها، ولكن في الآونة الأخيرة زادت حوادث غرقها وفقدان العديد من الأرواح والممتلكات.

المصدر: RT