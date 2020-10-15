أسماء الأسد تزور مجموعة من المشاريع التنموية بريف اللاذقية (صور)

زارت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، مجموعة من المشاريع التنموية البسيطة لعائلات في قرى بيت سوهين، ونقورو، ووطى دير زينون بريف اللاذقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية في موقع "فيسبوك"، مجموعة من الصور وثقت الزيارة التي قامت بها.

السيدة #أسماء_الأسد في جولة اليوم بريف #اللاذقية تزور قرى بيت سوهين، نقورو، وطى دير زينون. التقت الأهالي وناقشت معهم استثمار القروض التنموية لإحياء المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستعادة الانتاج الزراعي والحيواني ودعم الورش والمشاريع المهنية وتأهيل ما تضرر منها. pic.twitter.com/Ytrkys9AKK — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 15, 2020

وحسب الرئاسة السورية، استمعت أسماء الأسد لأفكار واقتراحات الأهالي حول تحسين واقعهم الإنتاجي مع التركيز على الخطوات والحلول ذات الأثر الواسع والجماعي الذي يطال كل القرى وجميع الأهالي.

المصدر: RT